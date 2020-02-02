Терорист, который сегодня ранил нескольких людей на юге Лондона, носил на себе предмет, похожий на пояс смертника и был вооружен мачете.

Об этом сообщает ряд британских изданий, включая The Guardian.

Так, один из свидетелей теракта, который произошел в воскресенье, 2 февраля, утверждает, что нападавший ранил людей оружием, напоминающим мачете. Также он добавил, что на груди у мужчины были "серебристые емкости". Согласно другой информации, на преступнике было надето "что-то похожее на пояс смертника".

Момент нападения. Теракт в Лондоне 2 февраля 2020. Фото: Sky News

Момент нападения. Теракт в Лондоне 2 февраля 2020. Фото: Sky News

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происходящего.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на теракт на своей странице в Twitter.

Скриншот: Twitter/ Boris Johnson

"Спасибо всем службам экстренной помощи, реагирующим на инцидент в Стритгеме, который полиция объявила связанным с терроризмом. Мои мысли вместе с ранеными и всеми пострадавшими", - написал премьер.

Пользователи YouTube опубликовали видео с места теракта в Лондоне.

Видео: YouTube/ Soc Digital Media

Ранее мы сообщали о первых подробностях с места теракта, который произошел сегодня на юге Лондона.

Также "Страна" сообщала, что после теракта, который произошел на Лондонскому мосту, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание для всех людей, которые были осуждены за терроризм и насильственные преступления.