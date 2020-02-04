Неандерталец. Скриншот: twitter.com/CNN

Ученые из Пристонского университета в штате Нью-Джерси пришли к выводу, что все современные люди, включая афроамериканцев, произошли от неандертальцев. До этого считалось, что у них (африканцев - Ред.) нет ничего общего с ними.

Как говорится в сообщении CNN, благодаря новому методу, ученые смогли найти гены неандертальцев в ДНК выходцев из Африки.

"У нас всех в ДНК, скорее всего, есть немного генов неандертальцев - включая африканцев, которые, как считалось, не имеют генетической связи с вымершими предками человека", - говорится в сообщении.

Данное открытие ставит под сомнение теорию о том, что современный человек появился из Африки, после чего мигрировал на другие континенты. Научный сотрудник Института интегративной геномики Льюиса-Зиглер в Принстоне и соавтор исследования Лу Чен заявил, что "Впервые выявлены фактические доказательства происхождения африканцев от неандертальцев".

Ранее мы писали, что битанские ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего более 3000 лет назад. Для этого они отсканировали на компьютерном томографе его мумию и сделали модель его речевого аппарата, которую затем подключили к динамику.

Также "Страна" сообщала, что австралийские ученые разработали методику определения продолжительности жизни, заложенной на генетическом уровне. Методику можно применять как к человеку, так и к другим видам живых существ, в том числе вымершим.

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