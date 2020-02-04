Ученые из Пристонского университета в штате Нью-Джерси пришли к выводу, что все современные люди, включая афроамериканцев, произошли от неандертальцев. До этого считалось, что у них (африканцев - Ред.) нет ничего общего с ними.

Как говорится в сообщении CNN, благодаря новому методу, ученые смогли найти гены неандертальцев в ДНК выходцев из Африки.

"У нас всех в ДНК, скорее всего, есть немного генов неандертальцев - включая африканцев, которые, как считалось, не имеют генетической связи с вымершими предками человека", - говорится в сообщении.

Данное открытие ставит под сомнение теорию о том, что современный человек появился из Африки, после чего мигрировал на другие континенты. Научный сотрудник Института интегративной геномики Льюиса-Зиглер в Принстоне и соавтор исследования Лу Чен заявил, что "Впервые выявлены фактические доказательства происхождения африканцев от неандертальцев".

Got allergies? Maybe you can blame the Neanderthals, researchers say https://t.co/QFOhw3WjkI pic.twitter.com/wWQYSq0QxM — CNN (@CNN) November 1, 2016

Ранее мы писали, что битанские ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего более 3000 лет назад. Для этого они отсканировали на компьютерном томографе его мумию и сделали модель его речевого аппарата, которую затем подключили к динамику.

Также "Страна" сообщала, что австралийские ученые разработали методику определения продолжительности жизни, заложенной на генетическом уровне. Методику можно применять как к человеку, так и к другим видам живых существ, в том числе вымершим.