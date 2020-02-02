В Запорожье Daewoo Lanos столкнулся с вагоном локомотива. От полученных травм скончался водитель автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

В воскресенье, 2 февраля, около 11:00, водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь через железнодорожный переезд, стал виновником столкновения с грузовым вагоном локомотива. Стоит отметить, что переезд регулировался светофором и специальной звуковой сигнализацией.

Фото: Нацполиция Украины

В результате аварии водитель Daewoo, мужчина 1975 года рождения, погиб на месте происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее мы писали о том, что в Закарпатской области на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев поезд столкнулся с грузовиком ЗИЛ. В результате аварии два человека погибли, еще один пассажир грузовика попал в больницу.

Также "Страна" сообщала, что на юге Польши поезд "Интерсити" врезался в фургон, в котором находились два пьяных украинца. Авария произошла 1 декабря прошлого года между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее.