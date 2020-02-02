Правоохранители в Запорожской области задержали 20-летнего жителя Энергодара, который спровоцировал пьяное ДТП, сбив двух женщин на тротуаре. В результате инцидента, одна из них скончалась.

Пресс-служба полиции уточнила, что после аварии мужчина пытался скрыться с места происшествия. За жизнь второй пострадавшей сейчас борются врачи.

"Полицейскими установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал за пределы проезжей части влево на тротуар, где совершил наезд на двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии женщина 1999 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина 1975 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Полиции удалось оперативно установить личность виновника аварии и задержать его.

"Им оказался житель Энергодара 2000 года рождения. По данным медицинского осмотра водителя установлено наличие алкогольного опьянения - 1,72 промилле. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркивается в тексте сообщения.

По данному факту было открыто уголовное производство. Виновнику грозит несколько лет лишения свободы.

Фото: zp.npu.gov.ua

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