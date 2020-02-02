Правоохранители в Одесской области расследуют обстоятельства возгорания грузовика, в кабине которого на момент ЧП находился 53-летний водитель. Тело уже направили на экспертизу.

Согласно предварительной информации, мужчина умер от отравления продуктами горения.

Пресс-служба полиции области сообщает, что по данному факту уже было открыто уголовное производство.

"MAN" с 30-ю тоннами семян подсолнечника вспыхнул вчера, 1 февраля, вечером прямо в отстойнике. Об этом правоохранителям стало известно от пожарных. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 января в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области произошел пожар в строительном вагончике, погибли трое строителей.

Как сообщала "Страна", в Одессе жилец общежития бросил в кухню гранату, пострадали три человека.