Facebook будет отстаивать принципы свободы слова и шифрования, даже если это вызовет ответную реакцию.

"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже разозлил многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое", - сказал Цукерберг на Техническом саммите Silicon Slopes в Юте в пятницу.

Выступление Марка Цукерберга на конференции в Юте, США. Видео: YouTube/ Motivation Initiative

Соучредитель и генеральный директор Facebook заявил, что цель его компании долгое время заключалась в том, чтобы не делать ничего, что было бы признано "слишком оскорбительным", но сейчас он меняет этот подход.

"Нам все чаще приходится подвергать цензуре множество различных видов контента, это заставляет меня чувствовать себя неудобно", - сказал Цукерберг, признавая ответственность Facebook за чистку своих платформ контента, связанных с терроризмом, эксплуатацией детей и подстрекательством к насилию.

"Мы собираемся убрать контент, который действительно вреден, но в какой-то момент нужно отстоять свою позицию", - добавил он.

Цукерберг также сказал, что Facebook продолжит борьбу за шифрование. Это еще одна позиция, которая вызвала споры среди американских властей в последние месяцы.

Миллиардер все активнее высказывался о желании Facebook придерживаться своих позиций, даже если они являются непопулярными. Его комментарии в Юте прозвучали через несколько дней после того, как он сказал на последнем совещании компании по поводу доходов, что цель компании на следующее десятилетие - "не нравиться, а быть понятой".

Ранее мы писали, что Facebook выплатит $550 млн за противоправный сбор биометрических данных пользователей. Иск был предъявлен жителями штата Иллинойс еще в 2016 году.

Также "Страна" сообщала, что Facebook следит за пользователями по всему интернету даже в режиме офф-лайн ради их безопасности.