Продюсер российской певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что ее подопечная уходит со сцены, чтобы сосредоточится на своем здоровье.

Женщина утверждает, что из-за случившейся в прошлом году аварии, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) жалуется на бессонницу и головные боли, передает Telegram-канал Mash.

Продюсер извиняется за отмену всех последующих концертов, но обещает, что новый трек обязательно выйдет.

Уточним, что на данный момент неизвестно, как долго певица пробудет в больнице.

Напомним, авария произошла 23 апреля. По словам представителя певицы Маргариты Соколовы, МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на московский рейс. Певица ехала по скользкой дороге и у нее на скорости пробило колесо.

"Видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - добавила Соколова. 28 апреля стало известно, что звезда перенесла краткосрочную потерю памяти.

Как сообщала "Страна", в июле 2017 года российская певица МакSим попала в базу украинского центра "Миротворец" за незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму.