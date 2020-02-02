В США сурок Фил предсказал наступление ранней весны. Маленького "синоптика" по традиции разбудили 2 февраля, чтобы определить, какой будет погода в ближайшие недели.

Трансляцию прямо от норы сурка вел телеканал CNN.

В понедельник, 2 февраля, множество людей собрались возле норы сурка Фила в городе Панксатони, штат Пенсильвания, чтобы узнать, когда в Штаты придет весна. Так, если сурок, выходя из норы, не видит свою тень - это будет означать раннюю весну.

Если в момент выхода из норы сурок попадет под солнце и увидит тень, то он испугается и спрячется обратно - это означает поздний приход весны. Сообщается, что сурок Фил покинул свою нору примерно в 07:25 (14:25 по Киеву) и не увидел своей тени.

Видео: YouTube/ Global News

"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании Фила, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".

День сурка отмечается в Панксатони с 1887 года, а известным на весь мир праздник стал благодаря художественному фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса, в котором снялся киноактер Билл Мюррей.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны.

Также мы разбирались в истории Дня Сурка на территории Украины. Так, за годы празднования в стране появились два своих знаменитых сурка: Тимка и Маруся.