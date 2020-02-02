Парламент Украины на предстоящей пленарной неделе может одобрить внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции о том, чтобы уменьшить конституционный состав Верховной Рады до 300 человек.

Кроме того, профильные комитеты предлагают парламентариям продолжить работу над другими законопроектами, которые предусматривают внесение изменений в Основной закон, передает "Интерфакс-Украина".

"В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, что этот проект был признан в прошлом году Конституционным судом неконституционным.

Не исключено, что сейчас Рада вновь отошлет этот законопроект в КСУ.

Кроме того, на пленарной неделе депутаты также рассмотрят вопрос увольнения Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий, а также назначения на эту должность Дениса Шмигаля (подробнее о том, кто это такой читайте здесь).

Помимо этого, парламентарии рассмотрят законопроект №1027 о внесении изменений в Конституцию относительно досрочном прекращении полномочий народного депутата за прогулы и кнопкодавство. В прошлом году этот законопроект был признан неконституционным Конституционным судом (о причинах и последствиях этого читайте здесь). Вероятно сейчас нардепы вновь отошлют его в Конституционный суд.