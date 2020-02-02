Мужчина с ножом напал на прохожих в Лондоне. Злоумышленник застрелен полицией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В воскресенье, 2 февраля, на шоссе Стритгем на юге Лондона человек с ножом напал на прохожих. Нападавшего застрелили офицеры полиции. По предварительным данным, инцидент расследуется правоохранителями как теракт. В ходе нападения несколько человек были ранены.

"Обстоятельства выясняются. Инцидент связан с терроризмом", - заявил офицер полиции.

Скриншот: Полиция Лондона

Видео с места просшествия. Источник: twitter.com/LucasADWebber

Ранее мы писали, что после теракта, который произошел на Лондонскому мосту, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание для всех людей, которые были осуждены за терроризм и насильственные преступления.

Также мы сообщали, что в декабре 2018 года вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона. В результате атаки пострадали три человека.