Мужчина с ножом напал на прохожих в Лондоне. Злоумышленник застрелен полицией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В воскресенье, 2 февраля, на шоссе Стритгем на юге Лондона человек с ножом напал на прохожих. Нападавшего застрелили офицеры полиции. По предварительным данным, инцидент расследуется правоохранителями как теракт. В ходе нападения несколько человек были ранены.

"Обстоятельства выясняются. Инцидент связан с терроризмом", - заявил офицер полиции.

Скриншот: Полиция Лондона

#UK: Video from the scene of the #Streatham, #London incident

pic.twitter.com/8hzYzFANBU