Завтра температура воздуха в Украине снизится с сегодняшних +15 до +2 +6 градусов. В течение недели похолодание будет только усиливаться.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Так, на протяжении понедельника 3 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах +2 +6. На юге страны будет на несколько градусов теплее. Ожидается, что день будет ветренным, дождливым, а кое-где пройдет снег.

На севере Украины осадки заменятся плотной облачностью. В Киеве завтра - ветрено, сыро. Термометр покажет +4 градуса.

"Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов. А пока мы подсматриваем через февраль на голубую весну, как актеры в щелочку штор в зрительный веселый зал, как у нас в Голосеево))", - пишет Диденко.

Скриншот: Facebook/ Наталка Диденко

Ранее мы писали о том, что украинские спасатели предупреждают о схождении снежных лавин в горах на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Также "Страна" сообщала, что в начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны.