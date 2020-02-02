Бывший президент Грузии и одесский губернатор Михаил Саакашвили спрогнозировал, что Украина может распасться на пять государств, если в Киеве не будет корректировки политической системы, потому как местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".

Саакашвили утверждает, что сейчас уже начала готовится инфраструктура для того, чтобы из Украины сделать пять отдельных государств, передает "112.Украина".

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, реально Украина распадаться. Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "Украин", - сказал он.

Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили публично назвал причину по которой он шесть лет назад оставил Родину. Опальный политик уверяет, что в 2013 году покинул Грузию и выехал в Украину вовсе не из-за страха оказаться за решеткой у себя дома.

Также "Страна" писала, чтов ноябре прошлого года Михаил Саакашвили во время велопрогулки по Одессе увидел мертвого дельфина, которого коммунальщики несколько дней не убирают с пляжа, и решил высказаться просто у себя на странице в соцсети.