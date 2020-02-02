Во Львовской области военный срочной службы сбил пешехода, передвигаясь на служебном автомобиле в ночное время суток. Пострадавший скончался на месте.

Как уточняют в Государственном бюро расследований, после инцидента было открыто уголовное дело, а машина изъята в качестве доказательства.

Фото: dbr.gov.ua

"По предварительной информации, 2 февраля 2020 года около 00:00 часов в с. Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода границы с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное производство, а виновнику грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Фото: dbr.gov.ua

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