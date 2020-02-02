Завтра в Украине ожидаются обильные осадки, а температуру воздуха вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

Такой прогноз Укргидрометцентр дал на период с 3 февраля.

Погода на 3 февраля. Скриншот: Укргидрометцентр

В понедельник, 3 февраля, в центральных, западных, восточных и северных областях 5-8 градусов тепла, а дождей не будет лишь на севере страны. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На юге Украины понедельник будет совсем весенний - до +12. Ночью 3-5 тепла. В Киеве 5-7 градусов днем и дожди, ночью до +5.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 февраля самая высокая температура днем была 12,3 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая ночью - 26,8 градуса мороза в 2012 году.

В целом неделя в Украине пройдет с дождями, кое-где со снегом, без сильного снижения температуры воздуха.

Ранее мы писали о том, что украинские спасатели предупреждают о схождении снежных лавин в горах на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Также "Страна" сообщала, что в начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны.