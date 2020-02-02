Работники Службы безопасности Украины задержали бывшего пограничника с женой, который был дезертиром и скрывался в России, начиная с марта 2015 года. Женщина предложила пограничникам 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта и индивидуального налогового номера.

Задержали пару в момент, когда они прибыли в отделение Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов", передает пресс-центр СБУ.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присяге - после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения фальшивых документов, дезертир даже нелегально пересек государственную границу с Россией.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Черкасской области в начале января 2019 года старший солдат сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей.

Ранее мы писали о побеге из воинской части в Волынской области солдата срочной службы с оружием. За такой проступок предусмотрено наказание до 10 лет тюремного заключения.