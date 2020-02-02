Во Львове женщина напала на полицейскую, которая приехала на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

В субботу, 1 февраля, около 05:30 63-летняя жительница Львова позвонила в полицию и зявила, что ее дочь вместе с мужем распивают алкоголь и применяют к пенсионерке насилие. На место инцидента прибыла мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и патрульные.

Сообщается, что дочь потерпевшей вела себя неадекватно, напала на сотрудницу Нацполиции и нанесла ей телесные повреждения.

"По факту следователи Железнодорожного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в субботу вечером, 1 февраля, около 23:00 во Львовской области обнаружили нелегалов в полубессознательном состоянии. Они были в грузовике, который вез яблоки из Македонии в Россию.

Также мы сообщали, что во Львове поздно вечером на железнодорожных колеях погиб 18-летний юноша. Парень там был со своим товарищем.