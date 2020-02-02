На этой неделе Офис генпрокурора поставил под сомнение работу полиции по делу Павла Шеремета - убитого в 2016 году журналиста.

С учетом того, что накануне в "Слуге народа" заявили о зависимости пребывания главы МВД Авакова в своей должности от успехов в деле Шеремета, позиция ОГПУ была воспринята как тревожный звонок для министра и, возможно, пролог к его отставке.

С другой стороны, дело Шеремета объективно пока не радует прогрессом. За полтора месяца с предъявления первых подозрений, прямых улик против трех арестованных волонтеров следствие не предъявило.

А, учитывая давление уже не только от националистов из группы поддержки подозреваемых, но и сверху (от Генпрокуратуры), получила распространение версия о том, что суд теперь вообще может отпустить их из-под ареста (атошнице Дугарь его уже смягчили). И тогда дело просто развалится.

Однако в последние дни начала появляться новая информация по убийству Шеремета. Которая показывает, что у следствия еще есть некоторые козыри в рукаве.

Особенно интересны утечки телефонных разговоров, которые подтверждают возможную причастность СБУ к этой истории.

"Страна" публикует новые данные по делу журналиста.

Аудио "Пумы", "Бучи" и Кузьменко

Юрист Андрей Портнов опубликовал три аудиозаписи, которые проливают свет если не на само убийство Шеремета, то на людей, которые могли быть к нему причастны.

В них, в частности, фигурирует атошник "Буча" - Владислав Грищенко. Который официально подозреваемым в деле не является, хотя изначально Аваков говорил, что взрывчатка, которой убили Шеремета, похожа на ту, что использовал Грищенко на другом преступлении. При этом по первоначальной информации Грищенко и его супруга Инна ("Пума") могли иметь отношение и к взрыву авто журналиста.

Сейчас "Буча" находится в СИЗО. На первой записи он общается с неким Андреем Омельченко - как сообщает Портнов, это сотрудник СБУ.

Грищенко рассказывает куратору, что "нас начинают крутить к делу Шеремета". На что Омельченко советует ему ничего не подписывать, "я не я и хата не моя".

Также СБУшник говорит о загадочной смерти соратника "Бучи" Ивана Вакуленко "Пистолета" - который по официальной версии застрелился после вызова на допрос по делу Шеремета.

Омельченко удивляется, что рядом с ним нашли стреляную гильзу, хотя стрелялся Вакуленко якобы из помпового ружья.

Второе аудио с "Бучей" касается его разговора с женой - Инной ("Пумой"). Она осенью была арестована по делу своего мужа, который пытался убить предпринимателя в Ивано-Франковской области.

Разговор происходил, когда Инна была еще на свободе. Супруги обсуждают идею "Бучи" свалить убийство Шеремета на умершего к тому времени "Пистолета".

Впрочем, непонятно, причастны ли они к смерти журналиста. Влад рассказал жене, что полиция "крутит" его на дело Шеремета. И не будет ли разумным дать правоохранителям то, что они хотят. Чтобы выйти с ними на сделку и уйти от ответственности по другому преступлению.

"Чтобы прийти к обоюдному с ними решению: они через Киев закрывают вот всю эту х@йню, а мы якобы подтверждаем, что шо Ваня причастен к этому. И ссылаемся на покойного Ваню по этому журналисту", - говорит "Буча".

Жена его отговаривает, обещая, что и сама это сделает, если будет необходимо, а мужу надо молчать. Потом она называет идею мужа "поэмой" и "фантастикой". "Чем меньше врешь, тем меньше запутаешься, понял?".

Эта беседа, возможно, проливает свет на то, почему МВД так и не включило "Пуму" и "Бучу" в дело Шеремета. Из разговора следует, что такие попытки были. И, чтобы их купировать, Грищенко даже собирался заявить, что журналиста убил "Пистолет" и помочь полиции таким образом "раскрыть" дело.

Но, судя по всему, от этой идеи "Буча" отказался.

Третья запись касается подозреваемой Юлии Кузьменко. Она общается с Василисой Мазурчук - бывшим пресс-офицером батальонов "Донбасс" и "Днепр-1".

Как говорит Портнов - Мазурчук жена офицера СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ.

"Этот сотрудник СБУ был одним из тех, кто формировал крышу для радикалов, которые осуществляли в нашей стране умышленные убийства, насилие, под видом волонтеров, военных героев, патриотов и героев Революции Майдана", - сообщил Портнов.

Василиса жалуется, что подразделение мужа собираются при новой власти распускать. "Пятерки не будет... Пришел главный клоун. Баканов реально разваливает службу", - говорит Мазурчук.

"Ж@па, конечно", - реагирует Кузьменко.

После публикации этой записи Мазурчук в Facebook признала аутентичность записи, уточнив, что оттуда "вырезан смех и ключевые слова". Также она опубликовала переписку со спикером МВД Артемом Шевченко, в которой выставляет ему претензии, что МВД "продает записи".

Шевченко в свою очередь говорит, что Кузьменко и Антоненко убили "русского агента Шеремета", но действовали вслепую - не знали, кого идут ликвидировать. Поэтому от них требуется рассказать, кто их на это надоумил.

Впрочем, Шевченко прямо говорит, кто именно надоумил подозреваемых совершить убийство Шеремета: "ваши друзья опера-контрики (сотрудники контрразведки СБУ - Ред.) накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать".

В целом записи, опубликованные Портновым проливают свет на два момента:

1. Связь "Бучи" и возможно Юлии Кузьменко с СБУ. Также намек на эту связь всего движения активистов и ветеранов. И это очень интересная ветка, которая может вывести на заказчика преступления. Особенно занятный момент - это совет "ничего не подписывать" по делу Шеремета.

2. "Буча" хотел прикрыться умершим "Пистолетом", чтобы его перестали "крутить" по делу Шеремета ("Страна" уже рассказывала, что его проверяли на причастность к этому убийству еще летом). Однако вряд ли это можно трактовать как признание: скорее всего Грищенко надеялся с помощью этой хитрой комбинации получить некое смягчение по делу, за которое он был арестован.

3. В МВД, судя по переписке Андрея Шевченко, полагают, что заказчики убийства Шеремета находятся в контрразведке СБУ. Правда, означает ли это, что вскоре последует предъявление подозрений конкретным работникам спецслужбы - пока вопрос открытый.

Шашлык, которого не было. Другая информация по делу

Часть новой информации по делу обнародовала и полиция.

МВД опровергло ряд тезисов защиты. Например, что у Андрея Антоненко есть алиби. Ранее его друг Алексей Ермолов говорил, что "Риффмастер" в момент убийства находился у него дома в Ворзеле, где они жарили шашлык.

Полиция провела проверку и установила, что эта информация - ложь. В МВД решили рассекретить видео допроса Ермолова, на котором он опроверг эту информацию сам. Пустив перед этим его комментарий в СМИ про "мясо".

"Перепутал дату", - сказал на допросе Ермолов.

Впрочем, Ермолова не привлекут за дачу ложных показаний, поскольку он рассказывал об алиби не во время допроса, а на ТВ.

Другой ответ ведомства Авакова касался СБУшника Андрея Омельченко, который инструктировал "Бучу", как вести себя по делу Шеремета. В МВД пообещали вызвать его на допрос.

"В связи с этим фактом (публикацией Портновым записи разговора - Ред.) мы уже сделали запрос в СБУ, чтобы установить, есть ли такой человек там, действительно ли он там служит и какую должность занимает. Нас самих удивил этот разговор. Он имеет место быть. Еще раз подчеркиваю, что мы узнали из открытых источников об этом, проверяем. Обязательно вызовем Андрея Омельченко на допрос. И узнаем конкретные обстоятельства", - заявил следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Алексей Катынский "Стране".

Параллельно Портнов опубликовал еще одно опровержение защиты Кузьменко и Антоненко. Адвокат говорил, что они едва знакомы, и виделись буквально 2-3 раза в жизни.

"Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета "музыкант" Антоненко врал, заявляя, что полноценное знакомство с подозреваемой "врачом" Кузьменко у него состоялось после убийства журналиста на концерте 21 июля 2016 года.

По добытым мной данным, фигуранты имели 14 телефонных соединений и 89 контактов в Facebook еще до убийства и 90 (74 звонка, 16 смс) и 163 контакта в Facebook после трагедии.

Кроме того, у Антоненко было 15 звонков с мужем Кузьменко Кияном до убийства Павла и 253 соединения после его убийства", - написал юрист в телеграм.

Портнов также опубликовал фото, на котором изображены "Риффмастер" и "Лиса" - клички главных подозреваемых.