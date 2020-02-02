Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар позвонил с извинениями пенсионерке, которой посоветовал продать собаку и расплатиться за коммуналку.

Сама женщина утверждает, что договорилась созвониться с парламентарием еще раз, поскольку на тот момент была занята.

Пенсионерка уточнила, что понимает сложившуюся ситуацию, но "нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали".

Подробнее читайте в материале "Страны "Пусть мозги свои продаст". "Страна" пообщалась с пенсионеркой, которой нардеп Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку".

"Да. Звонил. Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвонится после. Я ему сказала, что, бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", - сказала она.

Ранее мы писали, что депутат от фракции "Слуга народа" 25-летний Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на высокую стоимость коммунальных услуг, продать собаку и расплатиться таким образом. После этого парламентария начали активно критиковать в сети.

После этого народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за своего коллегу и посоветовала Брагару не ходить на прямые эфиры, если чувствуешь себя не готовым.