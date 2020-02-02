В воскресенье, 2 февраля, главы двух ведущих партий в Косово - левая "Vetevendosje" и правоцентристская "Демократическая лига Косово" - согласовали формирование коалиционного правительства почти через четыре месяца после проведения досрочных выборов, которые были назначены из-за отставки премьера Рамуша Харадиная.

Об этом сообщает DW.

Представитель "Самоопределения" Альбин Курти заявил, что по соглашению станет премьер-министром и будет сотрудничать с партией "Демократическая лига Косово" и другими силами: "Мы договорились избрать новое правительство в парламенте завтра. Мы договорились обо всем и распределяем обязанности в рамках нового правительства".

Всего новообразованная коалиция займет 77 из 120 мест парламента. Ожидается, что новая коалиция будет означать компромисс шести групп, представляющих боснийцев, сербов, турок и других этнических меньшинств. Согласно новому соглашению, правительство будет состоять из 15 министерств, а VV и LDK будут назначать по шесть министров. Еще три должности будут займут представители этнических меньшинств. V контролирует 29, а LDK 28 из 120 мест в новом парламенте.

Переговоры по коалиции продолжались долгое время, поскольку партии не могли прийти к единому мнению о том, кто станет новым президентом Косово после окончания мандата Хашима Тачи в 2021 году.

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