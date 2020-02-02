Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин постановил включить коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих. Это 16-я болезнь в списке.

Документ постановления опубликован в воскресенье на сайте российского правительства.



"Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в постановлении.

Этот перечень, составленный в 2004 году и с тех пор остававшийся неизменным, включал в себя 15 видов заболеваний. К числу таковых были отнесены болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума, а также ряд других.

Коронавирус, который вызывает атипичную пневмонию, зафиксирован в Китае в декабре. С тех пор он распространяется по миру. К вечеру 1 февраля было известно, что от нового вируса умерли 304 человека. За сутки выявили 2 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших - 14 380. Случаи заражения обнаружили в 24 странах.

Ранее "Страна" писала, что Москва перестала выдавать рабочие визы китайцам и ограничила поездки россиян в КНР.