Завтра с рабочим визитом в Украину прилетит президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским планируется обсудить вопросы углубления партнерства между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В понедельник, 3 февраля, Украину посетит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что во время встречи с президентом украинского государства Владимиром Зеленским, а также на заседании Стратегического совета высокого уровня будет поднят вопрос поиска путей углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Эрдоган и Зеленский также примут участие в турецко-украинском бизнес-форуме.

Скриншот: Facebook/ Офіс Президента України

Ранее "Страна" публиковала полное расписание официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.

Напомним, что 6 ноября 2019 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.