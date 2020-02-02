Завтра в Киев прибудет Эрдоган
Завтра с рабочим визитом в Украину прилетит президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским планируется обсудить вопросы углубления партнерства между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В понедельник, 3 февраля, Украину посетит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что во время встречи с президентом украинского государства Владимиром Зеленским, а также на заседании Стратегического совета высокого уровня будет поднят вопрос поиска путей углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Эрдоган и Зеленский также примут участие в турецко-украинском бизнес-форуме.
Скриншот: Facebook/ Офіс Президента України
Ранее "Страна" публиковала полное расписание официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.
Напомним, что 6 ноября 2019 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.