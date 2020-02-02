В больнице в российской Чите рассказали, что гражданин Китая, который госпитализирован с коронавирусом, лежит в изолированном боксе и ему оказывают должную помощь. Бокс больше 20 квадратных метров с санузлом и горячей водой.

О пациенте рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Бокс имеет площадь 23 кв. м, обеспечен отдельной автоматической вентиляцией, своим санузлом и горячим водоснабжением, его убирают каждые 8 часов.

"Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - сказал главный врач больницы Сергей Юрчук.

Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное: он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Женщина и ребенок, с которыми контактировал китаец, содержатся в аналогичных условиях, у мамы ребенка есть рация для вызова медперсонала. Ребенку было откорректировано лечение после осмотра специалистом.

Ранее пациент жаловался на то, что врачи не говорят ему о болезни и не показывают результаты анализов, и что о своем заболевании он узнал из новостей.

Коронавирус, который вызывает атипичную пневмонию, зафиксирован в Китае в декабре. С тех пор он распространяется по миру. К вечеру 1 февраля было известно, что от нового вируса умерли 304 человека. За сутки выявили 2 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших - 14 380. Случаи заражения обнаружили в 24 странах.