Спасатели предупреждают о схождении снежных лавин в горах на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, высокий уровень снеголавинной опасности сохраняется в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

"Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется: 2-3 февраля - высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - сказано в сообщении.

Работники гидрометцентра отметили, что умеренная снеголавинная опасность сохраняется в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

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