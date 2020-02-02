Белый дом заблокировал опубликование переписки работников администрации президента Соединенных Штатов Америки по задержке военной помощи Украине летом 2019 года. Значительная часть материалов по этому вопросу была засекречена.

Об этом пишет Центр общественной честности США.

"Значительная часть материалов, полученных Центром общественной добродетели, была засекречена, хотя некоторые детали были обнародованы. Правительство утверждает, что информацию засекретили, поскольку в ней отражены внутренние дискуссии", - говорится в сообщении.

В декабря 2019 года Министерство юстиции США опубликовало по требованию Центра общественной добродетели письма американских чиновников, касающиеся задержки военной помощи Украине, но они были сильно отредактированы - значительная часть информации была закрашена черным.

Ведомство объяснило предоставления документов в такой форме "президентским привилегией", что позволяет Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссий" в администрации даже по требованию суда. В частности, переписка освещает общения между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Дональда Трампа по принятию решений, поэтому есть "привилегированным".

Однако в Центре общественной добродетели не согласны с этой аргументацией и настаивают, что публикация отцензурированных писем в полном виде соответствует интересам общественности.

Напомним после того, как появилась запись телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в США начался большой скандал. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на военную помощь стране.

Помощь заблокировали летом сразу после разговора. Дело дошло до слушаний по импичменту Трампа из-за давления на украинского президента и попыток политического преследования оппонента.