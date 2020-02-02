Брюссель поддерживает Шотландию в ее стремлении стать независимым членом Европейского Союза. МИД Британии считает, что подобные настроения в ЕС способствуют сепаратистским тенденциям.

Об этом рассказал бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск, передает BBC.

Так, на вопрос о возможном вступлении независимой Шотландии в Евросоюз Туск ответил: "...я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо".

В то же время он подчеркнул необходимость уважать "внутренние дебаты в Великобритании", а вмешиваться - не его дело. Также Туск заявил, что Шотландия не станет членом Евросоюза автоматически, однако он отметил, что в Брюсселе позитивно настроены относительно потенциального принятия страны в ЕС: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".

Туск также отметил, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.

В свою очередь Британский министр иностранных дел Доминик Рааб ответил Туску, что его слова являются "неевропейскими и довольно безответственными". Он считает, что подобные комментарии способствуют "сепаратистским тенденциям" в Испании, Франции и Италии. "Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания", - сказал он.

Напомним, 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока. Она вступила в ЕС в 1973 году и больше не будет государством-членом.

Также мы писали о том, что Министерство иностранных дел Великобритании после Brexit дало указание британским дипломатам быть независимыми от бывших коллег по Евросоюзу и сидеть отдельно от бывших коллег по ЕС во время международных встреч.