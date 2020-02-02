"Страна" пообщалась с пенсионеркой из села Аджамка Кировоградской области Любовью Павловной, которой депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Пенсионерка в свою очередь дала совет депутату и рассказала о своей жизни.

- В студии телеканала 112 депутат от Слуги народа Евгений Брагар посоветовал продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные счета. Что бы вы ему ответили, будь такая возможность?

Пусть мозги свои продаст. Нужно же немного думать, что говоришь. Он молодой, может еще не научился. Пусть учится.

- А сам Брагар звонил вам после этого случая?

- Да. Звонил. Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвонится после. Я ему сказала, что, бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали.

- Одним из предвыборных обещаний Зеленского перед выборами в Раду была отмена оплаты за коммунальные для людей старше 70-ти лет. Повлияло ли это обещание на то, чтобы отдать голос за партию Зеленского?

- Конечно! Мы слышали об этом, но ничего не произошло. Мы когда за него голосовали, думали вот это заживем, а получилось хуже.

- За кого вы голосовали на выборах?

- За “Слуг народа” и голосовала. А на президентских за Владимира Зеленского.

- А сейчас, спустя время, ваше мнение изменилось? Вы бы проголосовали за Зеленского снова?

- На счет Зеленского пока не знаю, а за "Слуг народа" точно не голосовала бы.

- Если не секрет, сколько вам в этом месяце нужно заплатить за коммунальные услуги и есть ли субсидия?

- Субсудия очень маленькая. В этом месяце мне нужно заплатить больше 3000 гривен. Но ко мне из Киева приехали люди от депутата Оппоплатформы Ильи Кивы. И все оплатили. Дай ему Бог здоровья и сто лет жизни.

- Какую сумму пенсии вы получаете?

- Две тысячи гривен.

- Но ведь этого недостаточно даже для оплаты коммуналки. За что вы живете?

- Я живу не одна, а с другом семьи. Дедом Колей. У него жена погибла, он старше меня на 11 лет. Мы не расписаны, просто живем и все. Если его не станет, то, наверное, из этого дома придется уйти. Кто я здесь такая? Я попала в реанимацию, пришлось взять кредит на лечение. Десять тысяч гривен взяла в банке. Два года выплачивала, в позапрошлом месяце только рассчиталась.

- А что с вами случилось?

- Я вообще не могла подняться, сознание теряла, но откачали.

- Какие телеканалы вы смотрите, если не секрет?

- ZIK, 112, НАШ. Люблю телевизор смотреть.

Любовь Павловна и собака Шарик, которую предложил продать нардеп

- Где вы раньше работали?

- 13 лет я работала диспетчером на вокзале, а потом ушла работать в городскую больницу в инфекционное отделение санитаркой, чтобы раньше уйти на пенсию. Сейчас я дома.

- У вас есть дети, внуки?

- У меня двое детей: дочь и сын. Сейчас такое время, что родители должны помогать, где эти бедные дети что-то возьмут. Но они мне покупают лекарства, выручают. Огромное им спасибо.

- Ваши дети смотрели передачу? Что они вам сказали?

- У меня нет интернета, но сказали, что там такие отзывы от многих людей…

- Что вам сказали ваши соседи после этой истории с телеэфиром?

- Меня все поддерживают, приехал глава сельрады, благодарили, что я им открыла глаза на всю эту ситуацию.

- Кстати, а вас в эфир приехать не приглашали?

- Нет, только по телефону включалась, а за что я туда поеду?

После эфира Шарик невольно стал героем мемов

- Сколько пенсии вам было бы достаточно, чтобы хватало на жизнь, оплату коммунальных?

- Та хотя бы до пяти тысяч, было бы нормально.

- Какие продукты вы покупаете?

- В супермаркете косточки за 23 гривны килограмм, то, что собакам берут, а мы себе покупаем. Варим, обсмоктуем и собаке отдаем. Недавно дед купил килограмм яблок подешевле, а они вообще невкусные, помятые.

- Чего бы вам хотелось купить, будь у вас немного больше денег?

- У меня проблемы со щитовидкой, я бы гранат с удовольствием съела бы, королек, банан.

- Когда вы в последний раз себе покупали бананы?

- Ой, не спрашивайте, мы уже давно не покупаем. Прихожу в амбулаторию и за анализы нужно почти тысячу заплатить, а плюс еще лекарства до тысячи. Беру дешевые аналоги таблеток, выпью полтаблетки на ночь, чтобы поспать, а они же на желудок плохо влияют.

- У вас кроме собаки Шарика, которому 14, есть еще кот. Как зовут?

- Это кошка Маруся, ей еще и года нет. Шарик уже старый, почти слепой.

Шарик и кошка Маруся

- Чтобы вы хотели сказать депутатам?

- Что я могу сказать? Уже слов нет. Я о Зеленском пока не так хорошо осведомлена, а на счет премьера Гончарука, то у него вообще никакого достоинства нет. Пусть они за нашу пенсию поживут.

Напомним, что во время прямого эфира на телеканале 112 в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области, которая пожаловалась на высокую коммуналку. Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить", - заявил нардеп.

Это вызвало волну возмущения в соцсетях. Во фракции "Слуга народа" уже извинились за своего депутата.

Извинился и сам Брагар, заявив, что еще не научился отвечать на острые вопросы.