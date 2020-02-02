Вчера в сети активно обсуждали поступок некоего "небайдужого" гражданина,который решил отомстить водителю,припарковавшему свою "Toyota Camry" поперек пешеходной зоны возле Киево-Печерской Лавры. Как сообщал интернет-ресурс "Киев оперативный" неизвестный не стерпел такого автохамства, запрыгнул на капот машины "героя парковки" и прилично помял его ногами, отбив зеркало заднего вида.

"Страна" из собственных источников в МВД узнала продолжение этой фееричной истории. По нашим данным управляла этим автомобилем 35-летняя девушка-киевлянка. Барышня приезжала в "Мистецький арсенал" и говорит, что из-за отсутствия мест для парковки ей пришлось остановиться на тротуаре.

Водитель написала заявление в полицию. Открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины-Хулиганство. Сейчас просматривают записи видеонаблюдения, ищут свидетелей этого происшествия и "народного мстителя".

В полиции объясняют, что несмотря на неправильную парковку никто не имел права устраивать самосуд ,а нужно было сообщить о выявленном нарушении на 102.Тогда бы машину эвакуировали на штрафплощадку. В противном случае за порчу чужого имущества придется отвечать.

Последствия хулиганства. Фото Киев Оперативный

Ранее прокуратура объявила подозрение вандалам, которые повредили освещение на Аллее художников в Киеве.

Также мы писали, что разгромившие пиццерию на Позняках молодчики отделались статьей за хулиганство.