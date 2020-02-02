Вступили в силу изменения в трудовой кодекс касательно штрафов для работодателей за нарушение трудового законодательства. Размер санкционных выплат будет снижнен.

Закон был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Начиная с воскресенья, 2 февраля, вступил в силу законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)".

Согласно тексту закона, будут внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Так, допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы за полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов карается штрафов в размере десяти минимальных зарплат, установленных законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого не был соблюден трудовой кодекс.

В свою очередь юрлица и физлица, которые используют наемный труд и платят единый налог первой-третьей группы обойдутся предупреждением. Но если нарушение было совершено повторно в течение двух лет - к нарушителям применят штраф в тридцатикратном размере минимальной зарплаты.

Ранее мы писали о том, как во время брифинга, посвященного изменениям в трудовой кодекс, министр экономики Тимофей Милованов затронул тему секса в СССР.

Ранее "Страна" подробно разбирала новый скандальный трудовой кодекс, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете - лишь неполный список прописанных в нем положений.