Погода в Украине в воскресенье, 2 февраля ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный ветер во многих областях страны. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Винницкой, Житомирской и западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сегодня также будет штормить, сила ветра достигнет 25 м/сек. В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Ранее "Страна" писала, что сурок Тимка пришел в шок от отсутствия зимы в Украине и выступил с погодным предсказанием.

Также мы рассказывали, что в Украине из-за непогоды без света остались почти сто населенных пунктов.