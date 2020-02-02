Президента Украины просят изъять все монеты из денежного оборота с целью их переплавки и продажи на ценные металлы.

Такая петиция №22/084474-эп размещена на сайте главы государства.

Автор обращения Владимир Кучеренко выступил с идеей изъять все монеты из оборота, разделить их по составу на ценные металлы и продать, с целью наполнения украинской казны. Петиция была опубликована в пятницу, 31 января. На данный момент она набрала 51 голос из 25 тысяч необходимых.

Курченко также подал еще одну петицию, в которой просит Зеленского выпускать только коллекционные монеты для нумизматов.

"Выпускать копейки только, как юбилейные для нумизматов, а не как денежную единицу", - гласит текст петиции, которая по состоянию на 2 февраля набрала 49 голосов из 25 тысяч необходимых.

С похожей петицией к президенту обращались в конце января. Ее требует отменить все существующие ныне металлические деньги. Люди, которые требуют отмены, утверждают, что такие монеты "всех раздражают, кроме нумизматов".

Также мы писали о том, что НБУ запускает в оборот новые 200-гривневые банкноты.