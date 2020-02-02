"Страна" нашла бабушку и ее собаку, которые стали знамениты после истории с нардепом от фракции "Слуга народа" Евгением Брагаром.

Напомним, пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

"Страна" нашла звонившую в эфир пенсионерку и ее питомца. Любовь Павловна, живет в Кировоградской области. Собачку зовут Шарик. И она явно не элитной породы. Также на фото виден и кот. Любовь Павловна пообещала нам чуть позже рассказать, что она думает о "совете" депутата.

Напомним, что после того как разгорелся скандал Евгений Брагар извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы.

Высказывание депутата уже высмеяли в соцсетях. Также появились множество фотожаб, картиноки мемов по теме.