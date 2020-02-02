Четыре украинских морских порта будут переданы в концессию. В государственно-частное владение попадут объекты Одессы, Черноморска, Бердянска и Мариуполя.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам представителей министерства, в скором времени пройдет конкурс в морпорту "Черноморск". Глава министерства Владислав Криклий заявил, что концесионные процессы являются важным шагом на пути обновления инфраструктуры Украины.

"Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск", - отметил Криклий. Так, в порту "Черноморск" инвесторам предложат контейнерный терминал и паромную переправу, а в одесском порту - пассажирский терминал и гостиницу.

Напомним, ­­что морской порт "Ольвия" в Николаеве передадут в концессию катарской компании QTerminals. Она управляет портами в разных странах мира. В том числе и крупнейшим торговым портом Катара "Хамад".

Также мы сообщали, что недавно были подведены итоги конкурса по Херсонскому порту, в котором победила компания с грузинскими корнями "Рисоил Херсон".