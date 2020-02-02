Украина и Турция согласовали почти все положения о зоне свободной торговли между странами. Сейчас взаимный товарооборот растет более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью агентству "Укринформ".

"Сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов США и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%. Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ. Убежден, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон, поскольку наши страны имеют достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство", - отметил посол.

Сибига напомнил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров по соглашению о ЗСТ.

"По результатам нового раунда переговоров могу говорить о сдержанном оптимизме. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге... Сейчас более 95% положений соглашения согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - подчеркнул дипломат.

Ранее "Страна" писала, что Нетаньяху договорился с Зеленским расширить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.



Также мы рассказывали, что Трамп и Джонсон хотят начать переговоры о зоне свободной торговли сразу после Brexit.