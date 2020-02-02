В США пассажир был снят с авиарейса из-за отказа снять противогаз. Он напугал своим видом других пассажиров.

Об этом сообщает BBC.

Мужчина в противогазе сел на борт в Хьюстон из Далласа. Бортпроводники рейса попросили его снять маску из-за жалоб других пассажиров, но он отказался. Работники лайнера были вынуждены снять его с рейса, который из-за инцидента задержался почти на час.

"Я поднял голову и увидел, что какой-то парень идет по салону в противогазе, который закрывает все лицо, странное было зрелище. И сразу же люди в самолете начали это обсуждать" - поделился своими впечатлениями один из пассажиров рейса Джозеф Сэй.

Фото: @ThePlatypusesTX в Твиттер

"Лица его не было видно, кто он такой, понять было невозможно. Люди боялись, что он что-то пронес на борт и надел противогаз для собственной безопасности", говорит Сэй.

Очевидец инцидента допустил, что противогаз как-то связан со вспышкой коронавируса в Китае и других странах мира, но потом он заметил, что в маске нет фильтра. "Женщина, которая сидела рядом с ним, сказала, что он хотел этим что-то сказать. Уж не знаю, что именно".

После того как мужчина все-таки снял средство химзащиты, его пересадили на другой рейс.

Ранее мы писали, что пилоты и бортпроводники авиакомпании American Airlines потребовали от властей ввести запрет на все рейсы в аэропорты Китая. Некоторые члены экипажа, ссылаясь на старость, отказываются летать в Китай из-за коронавируса.

Также "Страна" сообщала о том, что в США зарегистрирован шестой случай нового коронавируса, впервые произошла передача вируса от человека к человеку. Это шестой подтвержденный случай нового коронавируса в США. Кроме Иллинойса, случаи заражения были подтверждены в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.