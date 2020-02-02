Министерство иностранных дел Великобритании после Brexit дало указание британским дипломатам быть независимыми от бывших коллег по Евросоюзу и сидеть отдельно от бывших коллег по ЕС во время международных встреч.

Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на переписку в Telegram-канале ведомства.

В сообщении от имени главы МИД Доминика Рааба говорится о том, что британские дипломаты должны "занять позицию независимой, уверенной в себе страны" и даже "садиться отдельно" от европейских дипломатов на международных встречах.

"Мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться", - говорится в приведенной переписке.

Напомним, 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока. Она вступила в ЕС в 1973 году и больше не будет государством-членом.

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