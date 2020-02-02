Один из двух госпитализированных с новым коронавирусом в России, гражданин Китая Ван Юньбинь, пожаловался на врачей. Он заявил, что врачи не говорят ему о болезни и не показывают результаты анализов, и что о своем заболевании он узнал из новостей.

Его цитирует местное издание "Чита.ру".



Гражданина Китая госпитализировали в краевую инфекционную клиническую больницу Читы. С журналистами он связал по телефону и пожаловался, что ему не сообщают результаты анализов.

"Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов... Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться", - рассказал он.

В больнице также находится его двухлетняя дочь, у которой высокая температура. "Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее", - сказал госпитализированный.

Ван Юньбинь добавил, что за неделю у них взяли кровь на анализы шесть раз, но не показали ни один из результатов.

Коронавирус, который вызывает атипичную пневмонию, зафиксирован в Китае в декабре. С тех пор он распространяется по миру. К вечеру 1 февраля было известно, что от нового вируса умерли 304 человека. За сутки выявили 2 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших - 14 380. Случаи заражения обнаружили в 24 странах.

Ранее "Страна" писала, что Москва перестала выдавать рабочие визы китайцам и ограничила поездки россиян в КНР.