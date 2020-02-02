В субботу вечером, 1 февраля, около 23:00 во Львовской области обнаружили нелегалов в полубессознательном состоянии. Они были в грузовике, который вез яблоки из Македонии в Россию.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Грузовой авторефрижератор пересек украинскую границу через ООО "Дьяково" на Закарпатье. Водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда. Тогда он обнаружил внутри четырех молодых человек в возрасте 16-17 лет.

У двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов. Нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее "Страна" писала, что в Евросоюзе зафиксировали рекордно мало мигрантов. Лидер по отказам беженцам - Германия.

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