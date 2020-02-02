Украинский режиссер Ирина Цилык получила приз, как лучший режиссер документального фильма, на кинофестивале Sundance. Фильм рассказывает о жизни на Донбассе и называется "Земля голубая, как апельсин".

Об этом рассказывается на странице кинофестиваля Sundance в Twitter.

"Чтобы справиться с ежедневными травмами жизни в зоне войны, мать-одиночка Анна и ее четверо детей вместе снимают фильм о своей жизни в наиболее сюрреалистическом среде", - говорится на официальной странице фильма.

Скриншот: Twitter/SundanceFilmFestival

Названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара. Во время кинофестиваля состоялась мировая премьера ленты.

Sundance - национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится в Парк-Сити, штат Юта, США в конце января каждого года.

Ранее "Страна" писала, что главную награду премии Гильдии киноактеров США, церемония которой состоялась в Лос-Анджелесе, получил фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

Также мы рассказывали, что в Днепре Нацкорпус сорвал открытие кинофестиваля с участием российских режиссеров.