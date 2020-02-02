Секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев заявил, что отзывает свой голос за Владимира Зеленского на выборах. "Я отзываю свой голос, отдавший на президентских выборах за главу государства", - заявил Макеев.

Его обращение обнародовала черкасская газета "Дзвiн".

"Голосование - это своеобразный публичный ненормативный акт, который исчерпывает свое действие факту выполнения: проголосовал - и получи на определенный срок ту власть, которую заслуживаешь" - заявил Макеев и добавил, что входит "в печальноизвестные 73% сторонников президента".

"Да, мы с семьей искренне смотрели и передачи "Вечернего Квартала", и сериалы "Слуга народа" и "Сваты". Сериалы не виноваты" - сделал признание Макеев.

Среди пунктов, с которым он не согласен, Макеев назвал судебную реформу, законопроекты о медиа и дезинформации, но больше всего он возмущен правками в законе об образовании, где говорится, что с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников.

"Вставить одним росчерком пера в Закон "Об образовании" норму, по которой детей с недостатками просто выбрасывают на улицу - это преступление против человечности. Другого определение не подберу. Это - результат турборежима. "Слуги", не заботясь тем, какая сволочь вставила в заключительные положения эту кощунственную норму, по которой санаторным школам нет будущего, превратились в "палачей детей". Поддерживаю инициативы и дела президента об освобождении пленных. Но другого позитива от его деятельности не вижу. А геноцид больных детей - это уже последняя капля при принятии решения об отзыве голоса", - написал Макеев.

Напомним, что в январе 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О полном общем среднем образовании". "Страна" уже анализировала его основные положения.