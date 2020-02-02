Черкасский журналист заявил, что хочет отозвать свой голос за Зеленского на выборах
Секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев заявил, что отзывает свой голос за Владимира Зеленского на выборах. "Я отзываю свой голос, отдавший на президентских выборах за главу государства", - заявил Макеев.
Его обращение обнародовала черкасская газета "Дзвiн".
"Голосование - это своеобразный публичный ненормативный акт, который исчерпывает свое действие факту выполнения: проголосовал - и получи на определенный срок ту власть, которую заслуживаешь" - заявил Макеев и добавил, что входит "в печальноизвестные 73% сторонников президента".
"Да, мы с семьей искренне смотрели и передачи "Вечернего Квартала", и сериалы "Слуга народа" и "Сваты". Сериалы не виноваты" - сделал признание Макеев.
Среди пунктов, с которым он не согласен, Макеев назвал судебную реформу, законопроекты о медиа и дезинформации, но больше всего он возмущен правками в законе об образовании, где говорится, что с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников.
"Вставить одним росчерком пера в Закон "Об образовании" норму, по которой детей с недостатками просто выбрасывают на улицу - это преступление против человечности. Другого определение не подберу. Это - результат турборежима. "Слуги", не заботясь тем, какая сволочь вставила в заключительные положения эту кощунственную норму, по которой санаторным школам нет будущего, превратились в "палачей детей". Поддерживаю инициативы и дела президента об освобождении пленных. Но другого позитива от его деятельности не вижу. А геноцид больных детей - это уже последняя капля при принятии решения об отзыве голоса", - написал Макеев.
Напомним, что в январе 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О полном общем среднем образовании". "Страна" уже анализировала его основные положения.