В Китае в провинции Хунань произошла вспышка птичьего гриппа H5N1. Случаи заражения человека пока не зафиксированы. Грипп распространяется недалеку от эпицентра распространение нового коронавируса, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"В Китае сообщили о вспышке смертоносного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань, находящейся южнее провинции Хубэй, эпицентра быстрого распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Грипп зафиксирован на ферме в городе Шаоян. Там 7850 кур, из них 4500 животных умерли от этой инфекции.

Пока не зафиксировано никаких случаев заражения человека вирусом H5N1.

В Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса (2019-nCoV). По состоянии на вечер 1 февраля, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса 2019-nCoV на материковой части КНР достигла 14 380. Кроме Китая, коронавирус зафиксировано в 24 странах.

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