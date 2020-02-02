После того, как депутат Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать элитную собаку и оплатить коммуналку, в "Нафтогазе" напомнили о субсидиях, упомянув, что продавать "собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей человека не нужно".

Об этом говорится на странице "Нафтогаза" на Facebook.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму", - рассказали в компании и добавили, что о том, чтобы эти деньги в бюджете были, позаботились потребители, которые добросовестно платят за газ, контрагенты из-за рубежа и сама компания.

По словам пресс-службы, сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не работает, но получить информацию можно на сайте Минсоцполитики.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не нужно. Нужно обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - добавили в "Нафтогазе".

Скриншот: Facebook/Нафтогаз України - Naftogaz

Напомним, что депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на дорогую коммуналку, продать собаку и расплатиться с долгами.

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" извинились за слова Брагара о собаке и коммуналке.

Мы собрали мемы, которыми взорвался интернет после заявления депутата.