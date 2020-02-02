В ночь на воскресенье, 2 февраля, в Закарпатской области загорелась деревянная церковь. Пожар произошел в городе Иршава, начался около часа ночи. Горело здание церкви Святого Василия Великого.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар в деревянной церкви города Иршава произошел около часа ночи. Из-за легковоспламеняемости материалов, из которых была построена церковь, огонь быстро распространился площадью.

Пожар был локализован в 01:45, после чего полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц техники. В результате никто не пострадал.

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