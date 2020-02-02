Экс маркетингового директора компании L Brands, которая владеет брендом белья Victoriaʼs Secret, Эда Разека, обвиняют в домогательствах сексуального характера. Модели говорят, что он издевался над ними и проявлял женоненавистничество.

Об этом написали в The New York Times.

Изданию удалось опросить более 30 нынешних и бывших сотрудников компании, включая моделей. Работавшая на бренд модель Алисса Миллер заявила в беседе с изданием, что Разек часто говорил: "Я могу сделать тебя или сломать тебя".

Еще одна модель, Энди Муис, рассказала NYT, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, неоднократно отвергала знаки внимания со стороны Разека. И тот на следующий год он не стал привлекать девушку для участия в шоу-показе.

"Что меня больше всего беспокоило как человека, которого всегда воспитывали как независимую женщину, так это то, насколько укоренилось такое поведение", - рассказала Кейси Кроу Тейлор, бывшая сотрудница по связям с общественностью.

Другие опрошенные изданием сотрудники компании также жаловались на поведение Разека, в частности на его "унизительные комментарии и неуместное отношение к женщинам".

В своем комментарии, присланном по электронной почте, Разек отверг все обвинения. По его словам, сообщения "категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста.

Собеседники из числа руководителей компании сообщили NYT, что основатель L Brands миллиардер Лесли Векснер знал о непристойном поведение Разека. Представитель бизнесмена от комментариев отказался.

Разек ушел в отставку со своего поста в августе 2019 года, после комментариев о найме трансгендерных и пышных моделей для Victoria's Secret Fashion Show.

Ранее "Страна" писала, что французская фигуристка Сара Абитболь призналась, что тренер ее насиловал целых два года.

Также мы рассказывали, что основатель Victoria's Secret ведет переговоры об отставке и продаже бренда нижнего белья.