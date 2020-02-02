После того, как депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на дорогую коммуналку, продать собаку и расплатиться с долгами, в сети появились множество картинок и фотожаб на злободневную тему. Многие известные фильмы и мультфильмы после предложения депутата заиграли новым красками, а собак в Украине предложили причислить к новым средствам платежа.

Собрали фотожабы, картинки и мемы.

Четыре танкиста и проплаченная коммуналка.

Новый поворот в сюжете "Простоквашино".

Не пощадили и собаку Баскервилей.

Досталось и "Хатико".

Теперь объявления могут быть такими.

Известный мем заиграл новыми красками.

Вспомнили о королевский корги.

А также перевели коммунальные счета в домашних животных.

Вспомнили о танцах Луценко с собакой.

Наличка или карточка? Элитная собака!

Напомним, что в "Слуге народа" извинились за слова Брагара о собаке и коммуналке.

Сам нардеп также извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы. По словам депутата, хейт в его сторону начался после призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.