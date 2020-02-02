"А давай, Шарик, мы тебя продадим". Депутат Брагар предложил пенсионерам избавляться от собак для оплаты услуг ЖКХ. Фотожабы и мемы
После того, как депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на дорогую коммуналку, продать собаку и расплатиться с долгами, в сети появились множество картинок и фотожаб на злободневную тему. Многие известные фильмы и мультфильмы после предложения депутата заиграли новым красками, а собак в Украине предложили причислить к новым средствам платежа.
Собрали фотожабы, картинки и мемы.
Четыре танкиста и проплаченная коммуналка.
Новый поворот в сюжете "Простоквашино".
Не пощадили и собаку Баскервилей.
Досталось и "Хатико".
Теперь объявления могут быть такими.
Известный мем заиграл новыми красками.
Вспомнили о королевский корги.
А также перевели коммунальные счета в домашних животных.
Вспомнили о танцах Луценко с собакой.
Наличка или карточка? Элитная собака!
Напомним, что в "Слуге народа" извинились за слова Брагара о собаке и коммуналке.
Сам нардеп также извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы. По словам депутата, хейт в его сторону начался после призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.