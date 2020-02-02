В Новосибирске из-за скопившегося снега обрушилась кровля пристройки в кафе. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Крыша пристроенной к кафе раздевалки обрушилась в Новосибирске в ночь на 2 февраля. Как сообщили в областном МЧС, строение, вероятно, не выдержало тяжести скопившегося снега. Площадь обрушения составила 240 кв. м, самостоятельно из здания успели выйти около 200 человек.

В результате происшествия погибла девушка, еще четыре человека пострадали - двух из них после осмотра отпустили домой. Двух пострадавших прооперировали. У одного пациента перелом таза, у другого - перелом голени.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: ГУ МЧС в Новосибирской области

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге из-за обрушения крыши спортивного комплекса погиб рабочий.

Также мы писали, что в Бердянске Запорожской области обрушилось нежилое двухэтажное здание.