В китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали коронавирус нового типа, построили первую из двух больниц для зараженных. В ней будут лечить только пациентов с новым типом коронавируса. Строительство заняло девять дней.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает "Синьхуа".

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник. Работать там будут 1,4 тыс. военных медиков. Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 304 заболевших, вылечить удалось 328 человек.

Мы писали, что ВОЗ зафиксировала первую смерть от нового вируса за пределами Китая.

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