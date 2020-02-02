В прошлом году Польша отказала 58,5 тысячам украинцев при пересечении границы. Это на 25% больше, чем в 2018 году. Тогда отказов было 46,7 тысяч, то есть почти на 12 тысяч меньше. Большинство отказов была выдано на наземной границе.

Об этом сообщает аналитический центр "Европа без барьеров".

Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).

Исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко пояснила, что после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. Кроме того, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки. Не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС. Например, некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли.

Ранее "Страна" писала, что в Польше украинец уронил дрон на костел, его могут посадить на 5 лет.

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