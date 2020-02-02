Отделение Всемирной организации здравоохранения в Филиппинах сообщило о смерти 44-летнего мужчины, который заразился новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Это первая смерть от него за пределами Китая.

О смерти отделение ВОЗ сообщило на своей странице в Twitter. Смерть произошла 1 февраля. Умерший был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года.

К вечеру 1 февраля было известно, что от нового вируса умерли 304 человека. За сутки выявили 2 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших - 14 380.

Напомним, что в самом эпицентре китайского коронавируса в Ухане находятся 57 украинцев.

Ранее в Испании обнаружили первый подтвержденный случай китайского коронавируса, который вызывает атипичную пневмонию. Заболел турист из Германии, который до этого общался на родине с зараженным немцем.