В воскресенье, 2 февраля, синоптики обещают практически весеннюю погоду. Температура воздуха поднимется до +10, а на юге страны сегодня обещают до +15. Местами будут дожди и и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе - во Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Виннице сегодня днем ожидается от +7 до +9 градусов тепла. В Ужгороде и Черновцах столбики термометра покажут до +10 градусов. Ночью ожидается +3...+6 градусов тепла. На всей территории Западной Украины будут дожди. В Карпатах порывы ветра до 25 м/с.

В Житомире, Чернигове и Сумах днем от +6 до +9, а ночью от 0 до +5 градусов. В Житомирской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Харькове, Луганске и Донецке днем будет от +6 до +9, ночью - от +1 до +3. Ожидаются дожди.

В центре Украины - в Черкассах и Полтаве, Кропивницком и Запорожье - будет от +7 до +10 градусов тепла, а ночью от +2 до +5 градусов. Немного теплее будет в Запорожье днем - до +11 градусов, ночью ожидается +1...+3 градуса.

На юге - в Херсоне и Крыму будет +9..+11 градусов днем. В Крыму солнечно, на остальной части юга дожди. В Одессе и Николаеве - чуть теплее. Будет +12...+15 градусов. Ночная температура составит от +3 до +6 градусов.

В Киеве днем от+7...+9, а ночью - от +3 до +5 градусов, будет небольшой дождь.

Скриншот: meteo.gov.ua

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