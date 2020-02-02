В Пакистане из-за самого крупного нашествия саранчи за последнее время власти объявили общегосударственное чрезвычайное положение. Насекомые массово исстребляют сельхоз культуры.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В субботу, 1 февраля, нашествие саранчи поставило под угрозу сельское хозяйство Пакистана. Правительство государство назвало это стихийное бедствие самым масштабным среди подобных за последние 20 лет. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что защита сельского хозяйства является приоритетной задачей государства.

Нашествие наскомых началось еще в июне - саранча попала в Пакистан из Ирана и уже успела нанести ущерб урожаю хлопка, кукурузы и пшеницы. Вдобавок к этому, из-за благоприятных условий, вредители размножились.

По словам министра планирования и развития страны Махдум Хусро Бахтияра, нападение саранчи не имеет аналогов среди предыдущих нашествий насекомых и ставит под угрозу продовольственную безопасность Пакистана. Бахтияр отметил, что власти не в силах справиться с распространением саранчи из-за ограниченных ресурсов.

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